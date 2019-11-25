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Общество

Как прошла церемония инаугурации главы Пскова Елены Полонской (ФОТОРЕПОРТАЖ)

25 ноября 2019 года, 11:55

«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж с инаугурации Елены Полонской, которая 25 ноября официально вступила в должность главы города Пскова. Посмотреть его можно по этой ссылке. Церемония прошла в Городском молодёжном центре.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ ФОТОРЕПОРТАЖ
Вступление Елены Полонской в должность главы Пскова
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал новому главе города слаженной работы в команде депутатов, мудрости и чуткости в реагировании на обращение жителей города.

Как прошла церемония инаугурации главы Пскова Елены Полонской (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников – Елене Полонской: «Должность главы Пскова – огромная ответственность».
Фото Андрея Степанова.
Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов также пожелал Елене Полонской внимательного отношения к горожанам и успешной работы для улучшения жизни Пскова.

Как прошла церемония инаугурации главы Пскова Елены Полонской (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Александр Котов – Елене Полонской: «Вам предстоит оправдать высокое доверие».
Фото Андрея Степанова.
Напомним, предыдущий глава Пскова Иван Цецерский сложил свои полномочия досрочно в мае нынешнего года. Тогда Елена Полонская стали исполняющей полномочия главы города.

Напомним, 13 ноября на сессии Псковской городской Думы, поддержкой двадцати двух депутатов, она была избрана главой города.  

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