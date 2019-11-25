Как прошла церемония инаугурации главы Пскова Елены Полонской (ФОТОРЕПОРТАЖ)

«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж с инаугурации Елены Полонской, которая 25 ноября официально вступила в должность главы города Пскова. Посмотреть его можно по этой ссылке. Церемония прошла в Городском молодёжном центре.
«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж с инаугурации Елены Полонской, которая 25 ноября официально вступила в должность главы города Пскова. Посмотреть его можно по этой ссылке. Церемония прошла в Городском молодёжном центре.
Напомним, 13 ноября на сессии Псковской городской Думы, поддержкой двадцати двух депутатов, она была избрана главой города.