Художник-монументалист Олег Кузнецов выставит свои работы в Пскове 26 ноября

Во вторник, 26 ноября, в 17.00 в Доме ремёсел (Псков, улица Некрасова, дом 8) состоится открытие выставки художника-монументалиста, профессора Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В.И. Мухиной Олега Кузнецова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Олег Кузнецов – автор значительных монументальных работ, органически вписавшихся в облик Северной столицы и ряда российских городов. Среди них – роспись брандмауэра «Блокада Ленинграда» на проспекте Стачек и монумент «Героическому комсомолу» на Комсомольской площади.

Псковичам будет предоставлена уникальная возможность познакомиться с менее известной стороной творчества художника – поздними графическими произведениями, исполненными в технике гуаши. Сюжеты картин переплетаются по нескольким линиям – библейско-евангельской, мифологической, астрологической, пантеистической и символической. 34 работы, представленные на выставке, свидетельствуют о том, что художник буквально переполнен живописно-пластическими идеями. Они станут откровением для зрителя, обладающего способностью ассоциативно мыслить и понимать условный язык искусства.

Высшую истину Олег Кузнецов искал в соответствии с утверждением: «Живопись-это философия цвета». По мнению историка искусства Абрама Раскина, «вдохновленный библейскими образами Олег Кузнецов обратился — погрузился в горние ангельские миры. Он сумел различить отдельные цветообразы, витающие в небесах, хранящие каждого из смертных во все дни жизни, в горестях, бедах и трудах».

Выставка проработает до 4 декабря.