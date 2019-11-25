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Происшествия

Неисправность печного отопления стала причиной нескольких пожаров в Псковской области

25 ноября 2019 года, 11:33

На минувших выходных в Псковской области произошло несколько пожаров, причиной которых стало нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Так, 23 ноября в 16.45 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Зеленая в Дно. В результате пожара в бане размером 4х5 метров сгорела кровля по всей площади.

Другой пожар в этот же день произошел в деревне Гороховое озеро Островского района. Сигнал о возгорании поступил в 19.30. Огонь повредил потолочное перекрытие.

Пожары в банях также были зафиксированы и 24 ноября в Островском, Себежском, Гдовском районах, Порхове и Пыталово.

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