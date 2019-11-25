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Происшествия

Мужчина, организовавший поджоги шиномонтажки и кафе, предстанет перед псковским судом

25 ноября 2019 года, 10:58

В Пскове ожидают суда муж и жена, обвиняемые в продаже психотропных веществ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в 2011 году один из супругов самостоятельно, а также трижды в январе 2019 года, договорившись со своей женой, незаконно продали амфетамин в крупном размере.

Кроме того, в 2016 и 2018 году организовал вместе с двумя жителями Пскова поджоги шиномонтажного павильона на улице Западной в Пскове и кафе в Печорах. Один из злоумышленников, помимо прочего, незаконно купил и носил с собой пистолет, переделанный из газового в огнестрельный.

Максимальное наказание, которое грозит фигурантам дела – 20 лет лишение свободы.

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