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Спорт

Парад гимнастики в Великих Луках возобновили после полутора лет перерыва

25 ноября 2019 года, 10:28

Традиционный для Великих Лук «Парад гимнастики» состоялся в четверг, 21 ноября, в спорткомплексе академии физкультуры и спорта после перерыва длиной в полтора года. 250 представителей спортивной и художественной гимнастики, акробатики и аэробики из города на Ловати, а также гости из Пскова и Торопца Тверской области показали свои лучшие умения в формате фестиваля. Руководила процессом доцент кафедры теории и методики гимнастики ВЛГАФК Ольга Ткачева.

Парад гимнастики в Великих Луках возобновили после полутора лет перерыва
Зрителями праздника стали более трёхсот человек.
Фото предоставлено организаторами парада.
«Праздник проводится с начала нулевых, начинался он как праздник оздоровительной гимнастики, потом трансформировался в нечто более похожее на шоу, - рассказал доцент той же кафедры Денис Семёнов. - Был пропуск в последние полтора года по организационным обстоятельствам. Естественно, все мы хотели, чтобы праздник вернулся. Для удобства зрителей, которых было более трехсот, программа была плотной, на полтора часа, спортсмены и коллективы прошли строгий отбор. Мы получили хорошие отзывы и надеемся, что будем расти год от года».

Также Денис Семёнов отметил, что за последние годы уровень гимнастов города вырос, что они доказывают на соревнованиях. А такие праздники позволяют пропагандировать вид спорта и привлекать в него новых детей.

Организаторами праздника выступили местный комитет по спорту, спортакадемия, а также спортшкола «Атлетика».

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