Парад гимнастики в Великих Луках возобновили после полутора лет перерыва

Традиционный для Великих Лук «Парад гимнастики» состоялся в четверг, 21 ноября, в спорткомплексе академии физкультуры и спорта после перерыва длиной в полтора года. 250 представителей спортивной и художественной гимнастики, акробатики и аэробики из города на Ловати, а также гости из Пскова и Торопца Тверской области показали свои лучшие умения в формате фестиваля. Руководила процессом доцент кафедры теории и методики гимнастики ВЛГАФК Ольга Ткачева.
«Праздник проводится с начала нулевых, начинался он как праздник оздоровительной гимнастики, потом трансформировался в нечто более похожее на шоу, - рассказал доцент той же кафедры Денис Семёнов. - Был пропуск в последние полтора года по организационным обстоятельствам. Естественно, все мы хотели, чтобы праздник вернулся. Для удобства зрителей, которых было более трехсот, программа была плотной, на полтора часа, спортсмены и коллективы прошли строгий отбор. Мы получили хорошие отзывы и надеемся, что будем расти год от года».
Зрителями праздника стали более трёхсот человек.
Фото предоставлено организаторами парада.
Также Денис Семёнов отметил, что за последние годы уровень гимнастов города вырос, что они доказывают на соревнованиях. А такие праздники позволяют пропагандировать вид спорта и привлекать в него новых детей.
Организаторами праздника выступили местный комитет по спорту, спортакадемия, а также спортшкола «Атлетика».