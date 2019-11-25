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Общество

Владимир Зубов встанет во главе экспертной группы по наблюдению за строительством «Титан-Полимера»

25 ноября 2019 года, 09:48

Председатель региональной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта в Псковской области, президент торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов возглавит постоянно действующую экспертную группу по наблюдению за строительством «Титан-Полимера» под Псковом. Об этом пишет Псковское агентство информации.

По словам глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области, заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко, рабочую группу, которая будет сопровождать строительство завод на всех этапах, сформируют в течение ближайшего месяца.

В её состав обязательно войдут специалисты с профессиональным образованием, представители неправительственных общественных организаций и делегированные представители политических партий.


Владимир Зубов встанет во главе экспертной группы по наблюдению за строительством «Титан-Полимера»Виктор Остренко,
заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов 
Глава регионального исполкома ОНФ считает, что вызывающие общественный резонанс вопросы всегда должны рассматриваться в публичной плоскости.

«Именно поэтому, мы и предложили организовать дискуссионную площадку для обнародования всех этапов строительства «Титан-Полимера», - сообщил Виктор Остренко и добавил, что в течение нескольких недель региональный штаб ОНФ будет готов принимать вопросы от населения по поводу строительства завода.

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