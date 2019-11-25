Владимир Зубов встанет во главе экспертной группы по наблюдению за строительством «Титан-Полимера»

Председатель региональной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта в Псковской области, президент торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов возглавит постоянно действующую экспертную группу по наблюдению за строительством «Титан-Полимера» под Псковом. Об этом пишет Псковское агентство информации.
По словам глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области, заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко, рабочую группу, которая будет сопровождать строительство завод на всех этапах, сформируют в течение ближайшего месяца.
В её состав обязательно войдут специалисты с профессиональным образованием, представители неправительственных общественных организаций и делегированные представители политических партий.
Виктор Остренко,Глава регионального исполкома ОНФ считает, что вызывающие общественный резонанс вопросы всегда должны рассматриваться в публичной плоскости.
заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
«Именно поэтому, мы и предложили организовать дискуссионную площадку для обнародования всех этапов строительства «Титан-Полимера», - сообщил Виктор Остренко и добавил, что в течение нескольких недель региональный штаб ОНФ будет готов принимать вопросы от населения по поводу строительства завода.