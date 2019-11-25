Галина Невалённая: Заключения экспертиз по «Титан-Полимеру» должным быть в открытом доступе

Главный врач Псковской городской поликлиники, депутат городской Думы Галина Невалённая отметила важность открытого диалога, пока у населения существуют вопросы, касающиеся строительства «Титан-Полимера» под Псковом. Об этом 24 ноября она заявила на встрече общественников с руководством завода, пишет Псковское агентство информации .

Чтобы родилась истина, нужно выслушать все точки зрения.

Галина Невалённая подчеркнула, что все заключения экспертиз по поводу строительства завода, должны быть размещены в открытом электронном доступе.

«Мне важно, чтобы все предприятия соответствовали современным критериям безопасности и их влияние на экологию было минимальным», – пояснила депутат, добавив, что порой к новым заводам предъявляются слишком завышенные требования.

Галина Невалённая сообщила, что она, как все жители областного центра, разделяет озабоченность влиянием завода на экологию.

«Я бы хотела, чтобы и существующие предприятия тоже соответствовали новым стандартам», – добавила она.