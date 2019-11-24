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Общество

В Пскове предлагают создать постоянную группу по наблюдению за строительством «Титан-Полимера»

24 ноября 2019 года, 17:18

Создать постоянно действующую общественную экспертную группу по наблюдению за строительством завода «Титан-Полимер» в Псковском районе предложили на встрече представителей завода с псковичами, которую проводит 24 ноября региональное отделение Общероссийского народного фронта. Как сообщает ПАИ, с такой инициативой выступил глава регионального ОНФ, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

«Нужно создать постоянно действующую общественную экспертную группу, которая могла бы сопровождать все этапы строительства», – отметил он.

По словам Виктора Остренко, в рабочую группу необходимо включить представителей из числа жителей Псковского района, общественности, политических партий, а также экологов и экспертов, которые «могут нам сформулировать свои опасения».

Напомним, что строительство в Псковской области предприятия ГК «Титан» обсудили 24 ноября в Пскове. В мероприятии приняли участие представители всех политических партий, представленных в регионе, представители многих общественных организаций.

Новое предприятие планируется построить в границе особой экономической зоны «Моглино» в 8 километрах от Пскова. Завод предполагает выпускать БОПЭТ - пленку и ПЭТФ - гранулы. Сумма вложений в проект составляет около 13 млрд рублей. Инвестор предполагает создать около 2000 рабочих мест.

На строительство первого этапа (БОПЭТ-пленка) получено положительное решение экспертов, на основании экспертизы выдано разрешение администрацией Псковской области. 

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