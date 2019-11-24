Псковичи чаще всего жалуются в социальных сетях на состояние дорог

Более 320 обращений оставили в социальных сетях жители Псковской области за прошедшую рабочую неделю, с 18 по 22 ноября. Треть из них приходились на Псков. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, обработкой обращений и жалоб в соцсетях занимались региональные операторы программы «Инцидент менеджмент».

Среднее время ответа органов исполнительной власти составило около 7 часов 20 минут. За неделю было решено около 70% проблемных вопросов, на которые обратили внимание псковичи в социальных сетях. Наибольшее количество жалоб касалось ремонта и обслуживания дорог.

По сравнению с прошлой рабочей неделей количество обращений в социальных сетях выросло на 15%. С 11 по 15 ноября основными темами стали состояние дорог, благоустройство и работа общественного транспорта. В этот период среднее время ответа на обращение было больше на два часа, чем на текущей неделе — около 9 часов 30 минут.