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Общество

Полицейские просят псковичей сообщать о «торговле смертью»

24 ноября 2019 года, 16:19

Полиция призывает всех граждан, осознающих опасность наркомании, проявлять бдительность и принимать активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД Псковской области, в регионе продолжается акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ - обращайтесь в Управление МВД России по Псковской области и территориальные органы МВД России по Псковской области на районном уровне.

УМВД России по Псковской области обращает внимание жителей региона на круглосуточное функционирование «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России».

«Телефон доверия» УМВД - (8112) 59-22-33

Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49

Круглосуточный телефон ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» – (8112) 56-60-16

Сообщение можно также отправить на Интернет - сайт УМВД России по Псковской области: 60.мвд.рф/request_main, электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mvd.ru.

Полицейские напоминают, что своевременная и достоверная информация может сохранить здоровье и жизни многих людей. Ни одно обращение не останется без внимания. Конфиденциальность гарантируется.

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