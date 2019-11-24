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Экономика

Директор «Титан-Полимера» призвал псковичей задавать вопросы о предприятии ему напрямую

24 ноября 2019 года, 15:50

Не питаться слухами, а задавать вопросы напрямую призвал псковичей директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Как сообщает ПАИ, об этом он заявил на встрече представителей завода с псковичами, которую проводит 24 ноября региональное отделение Общероссийского народного фронта.

«Я бы очень вас просил быть предельно честными: если не владеете информацией, то задайте вопрос - я отвечу», - обратился он к участникам встречи.

«Люди пришли к нам, к псковичам, хотя могли бы не советоваться с нами», - обратил внимание участников встречи депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Он предложил руководству предприятия чаще «выходить к людям», чтобы не было различных «инсинуаций».

Олег Брячак также отметил, что если вопросы экологии на будущем заводе будут соблюдены, то никаких вопросов по поводу строительства предприятия быть не может.

На встрече также сообщили, что все материалы полученных экспертиз по проекту строительства первой очереди предприятия «Титан-Полимер» по выпуску БОПЭТ-пленки будут в понедельник представлены на сайте компании для того, чтобы все желающие смогли с ними познакомиться. Материалами смогут познакомиться и посетители общественной приемной предприятия, действующей в Пскове.

«Данный проект прошел разработку санитарно-защитной зоны, и по отношению к классу опасности, и на основании законодательства по определению классификации опасности по воздействию на окружающую среду и население он получил экологическое экспертное заключение в Псковском региональном центре гигиены и эпидемиологии. На основании данных экспертизы и проектной документации выдано заключение. Получено решение об установлении санитарной зоны в пределах 100 метров», - рассказал заместитель генерального директора по капитальному строительству завода «Титан-Полимер» Алексей Ермаков.

Вопрос строительства предприятия обсуждается жителями региона на протяжении года. Различные политические силы используют его в своих интересах, поднимают тему на массовых мероприятиях.

Руководство компании в целях снижения остроты приняло решение о проведении открытой встречи с общественностью и представителями политических движений 24 ноября, чтобы ответить на все вопросы и обнародовать данные имеющихся экспертных оценок.

Предприятие планируют возвести в Псковском районе. Первую очередь намерены сдать в 2021 году.

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