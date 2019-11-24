Нашедшему сверток с наркотиком псковичу грозит до трех лет тюрьмы

Псковский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 22-летнего псковича, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотического средства». Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Псковского района, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что житель Пскова в середине октября 2019 года, находясь в лесном массиве в районе деревни Череха Псковского района, нашел полимерный сверток с находящемся в нем порошкообразным веществом белого цвета - мефедроном массой 1,49 грамма. Мужчина присвоил сверток себе, тем самым незаконно приобрел наркотическое средство для личного употребления.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками полиции у своего автомобиля, у него было изъято наркотическое средство.

Уголовное дело по ст. 228 ч. 1 УК РФ направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.