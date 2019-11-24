Михаил Ведерников о встрече с многодетными мамами: Такие люди восхищают и вдохновляют!

«Наши женщины умеют удивить! Опекунство над 10 детьми, семья с 7 ребятами, которые добиваются высоких успехов в учёбе и спорте, 5 детей… У меня трое, но и мне подчас сложно представить, как в такой большой семье удаётся сохранять гармонию, порядок и уют, а мамам всё успевать…Однако они не просто справляются, но и находят время на новые инициативы, участие в конкурсах, беспокоятся о других многодетных семьях нашего региона. Такие люди действительно #восхищают и #вдохновляют», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в «Инстаграм».