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Общество

Михаил Ведерников о встрече с многодетными мамами: Такие люди восхищают и вдохновляют!

24 ноября 2019 года, 13:53

«Наши женщины умеют удивить! Опекунство над 10 детьми, семья с 7 ребятами, которые добиваются высоких успехов в учёбе и спорте, 5 детей… У меня трое, но и мне подчас сложно представить, как в такой большой семье удаётся сохранять гармонию, порядок и уют, а мамам всё успевать…Однако они не просто справляются, но и находят время на новые инициативы, участие в конкурсах, беспокоятся о других многодетных семьях нашего региона. Такие люди действительно #восхищают и #вдохновляют», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в «Инстаграм».

Михаил Ведерников о встрече с многодетными мамами: Такие люди восхищают и вдохновляют!

В День матери глава региона поделился в «Инстаграме» видеоматериалами встречи с многодетными матерями:

«В преддверии #ДеньМатери встретился с многодетными мамами Псковской области. По итогам приняли общее решение проработать новые варианты использования регионального материнского капитала: субсидирование процентной ставки по кредитам, проведение ремонтных работ в жилых помещениях или приобретение автотранспорта и др. Проработаем и обязательно реализуем! Спасибо за тёплую и душевную встречу. Всех наших дорогих мам поздравляю с #Деньматери… Спасибо за вашу любовь, терпение и заботу!!!»

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