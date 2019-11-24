Псковский единоборец Федор Шумейко сразится за титул Чемпиона Евразии

Обладатель коричневого пояса, спортсмен из псковского клуба «Логово Драконов» Федор Шумейко будет представлять Псковскую область на турнире по профессиональному джиу-джитсу в Уфе 1 декабря. Как сообщает корреспондент «Псковской правды», Федор Шумейко поборется за титул Чемпиона Евразии по джиу-джитсу в весовой категории 69 кг против астраханца Нурболата Алиева.

Прямая трансляция из Уфимского дворца спорта будет доступна для зрителей в социальных сетях.

«До боя осталось всего ничего, сейчас нахожусь под нагрузками, потому что соперник и соревнование очень серьезные», - рассказал Федор Шумейко.

Главным событием турнира в Уфе станет битва за титул в супертяжелом весе между Джеффом Монсоном и представителем клуба «Логово Дракона» из Калининграда Александром Чистовым.