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Спорт

Псковский единоборец Федор Шумейко сразится за титул Чемпиона Евразии

24 ноября 2019 года, 11:22

Обладатель коричневого пояса, спортсмен из псковского клуба «Логово Драконов» Федор Шумейко будет представлять Псковскую область на турнире по профессиональному джиу-джитсу в Уфе 1 декабря. Как сообщает корреспондент «Псковской правды», Федор Шумейко поборется за титул Чемпиона Евразии по джиу-джитсу в весовой категории 69 кг против астраханца Нурболата Алиева.

Псковский единоборец Федор Шумейко сразится за титул Чемпиона Евразии
Федор Шумейко

Прямая трансляция из Уфимского дворца спорта будет доступна для зрителей в социальных сетях.

«До боя осталось всего ничего, сейчас нахожусь под нагрузками, потому что соперник и соревнование очень серьезные», - рассказал Федор Шумейко.

Главным событием турнира в Уфе станет битва за титул в супертяжелом весе между Джеффом Монсоном и представителем клуба «Логово Дракона» из Калининграда Александром Чистовым.

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