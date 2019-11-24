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Культура

В Пскове наградили лауреатов премии «Юные дарования Псковщины»

24 ноября 2019 года, 10:46

23 ноября в Пскове наградили лауреатов ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» и обладателей стипендии губернатора Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, по традиции награждение прошло в рамках концерта «Юные дарования Псковщины» в большом концертном зале Псковской областной филармонии. На одной сцене вместе выступили юные талантливые музыканты Псковской области и региональный симфонический оркестр под управлением главного дирижера Николая Хондзинского.

Дипломы и сертификаты вручила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева.

Премией «Юных дарований Псковщины» в номинации «Музыкальное искусство» награждены Елисей Альт (Великие Луки, фортепьяно), Дарья Данильченко (Великие Луки, фортепьяно), Илья Иванов (Великие Луки, флейта), Алина Жолобова (Великие Луки, вокал), Светлана Ендальцева (Псков, фортепьяно), Елизавета Слезкина (Псков, гитара), Алексей Колосов (Псков, фортепьяно), Василий Черотченко (Псков, фортепьяно), Никита Цыкунов (Псков, баян), Алексей Манушин (Псков, баян), Прасковья Новикова (Великие Луки, скрипка), Елизавета Колесникова (Новосокольники, гусли), Глеб Семенов (Псков, фортепьяно), Дмитрий Ромачевский (Псков, сольный вокал), Мария Семёнова (Пустошка, фортепьяно), Ольга Янкевич (Пустошка, фортепьяно), Кристина Маркелова (Псков, эстрадное пение).

Виктория Шейбакова (Псков, живопись) и Ольга Зинина (Псков, изобразительное и декоративно-прикладное искусство) получили награды в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», а Артем Тихомиров (Себеж) — в номинации «Хореографическое искусство».

Все ребята завоевали премию по итогам учебного года 2018/2019, в котором они показали выдающиеся результаты на фестивалях международного, всероссийского, межрегионального и регионального уровней.

Напомним, в Пскове торжественный концерт «Юные дарования Псковщины» прошел уже в 23-й раз. За годы существования премии ее лауреатами стали около 700 учеников детских музыкальных школ, школ искусств и художественных школ Пскова и области. В их числе выпускники и нынешние преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, выпускники и студенты консерваторий, институтов культуры Санкт-Петербурга и Москвы, академии музыки им. Гнесиных г. Москва.

Организаторами мероприятия выступили комитет по культуре Псковской области, Псковская областная филармония и Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

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