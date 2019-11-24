Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичек с Днем матери, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

- На материнской любви держится вся светлая сторона нашего мира. Это самое чистое, сильное и удивительное чувство, которое оказывает глубокое влияние на формирование личности, во многом определяет путь и характер каждого человека.

Сегодня дети говорят искренние слова благодарности за ваш ежедневный труд, бессонные ночи, готовность делать всё возможное для укрепления и сохранения семьи, за теплоту и внутреннюю силу, - цитирует главу региона его пресс-служба.

Также губернатор пожелал «каждой матери личного и семейного благополучия, крепкого здоровья, удачи и долгих лет жизни».