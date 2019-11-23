Александр Козловский: У нас всё получится

В Москве проходит съезд «Единой России», в котором принимает участие псковская делегация. Один из ее участников, секретарь Псковского регионального отделения партии, член Президиума Генсовета Александр Козловский, поделился своими ожиданиями от работы съезда, сообщили в пресс-службе областного отделения «Единой России».

Он отметил, что на съезде будет дан старт подготовке к выборам в Государственную Думу РФ в 2021 году, в том же году будут избираться новый созыв Псковского областного Собрания. Годом ранее регион ждёт масштабная избирательная кампания на муниципальном уровне

«Самое главное — это общение с людьми, открытость, забота о людях, и конечно, справедливость. Все эти тренды заданы, и думаю, в псковском регионе у нас все получится», - сказал Александр Козловский.