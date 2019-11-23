В съезде «Единой России» в Москве участвует псковская делегация

Губернатор региона Михаил Ведерников, который возглавляет делегацию, станет участником обсуждения приоритетных задач «Единой России» на ближайший период.

В составе делегации секретарь Псковского регионального отделения партии, член Президиума Генсовета «Единой России» Александр Козловский, его заместители Александр Котов и Виктор Антонов, который также является руководителем фракции «Единой России» Псковском областном Собрании, глава регионального исполнительного комитета партии Андрей Карпов, глава администрации Пскова, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Братчиков и секретарь первичного отделения партии №122 Великих Лук Татьяна Ефимова, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Ожидается, что на съезде будет дан старт подготовке к выборам в Государственную Думу 2021 года, представлен новый формат работы общественных партийных приёмных, объявлено о создании шести рабочих групп Генсовета Партии по отраслевым направлениям.