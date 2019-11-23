Оформить витрины к Новому году просят псковских предпринимателей

Администрация Пскова просит псковских предпринимателей поучаствовать в праздничном оформлении витрин и фасадов, а также прилегающих территорий, сообщается на сайте города.

Предпринимателям предлагают использовать элементы вечернего светового оформления - дюралайт, светодиодные шнуры, гирлянды, а также развернуть тематические экспозиции, обеспеченные декоративными и светодинамическими установками с использованием символа наступающего 2020 года.

На прилегающих территориях предпринимателей просят поставить елки.