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Общество

Оформить витрины к Новому году просят псковских предпринимателей

23 ноября 2019 года, 13:54

Администрация Пскова просит псковских предпринимателей поучаствовать в праздничном оформлении витрин и фасадов, а также прилегающих территорий, сообщается на сайте города.

Предпринимателям предлагают использовать элементы вечернего светового оформления - дюралайт, светодиодные шнуры, гирлянды, а также развернуть тематические экспозиции, обеспеченные декоративными и светодинамическими установками с использованием символа наступающего 2020 года.

На прилегающих территориях предпринимателей просят поставить елки.

Оформить витрины к Новому году просят псковских предпринимателей
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