Пятнадцатилетнего Максима Осипенко нагадили за лучший социальный проект

В Пскове наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». Мероприятие прошло в рамках Второго форума социального предпринимательства Псковской области.

На региональный этап конкурса поступило 29 заявок. Победителями стали 9 проектов: проект по уходу за тяжелобольными детьми «Первый шаг» Михаила Алексеева, «Помощь пенсионерам в обустройстве жилища», «Движение на опережение» Екатерины Пентюшенко, «Льняная губерния» Юрия Гуренко, «Ремесленная деревня» Ольги Волконской, экскурсионная пасека «Пчелиный хуторок» Анатолия и Анастасии Нестеровых, сыроварня «Бебешкино», проект «Гусли – душа земли Псковской» Елены Николаевой.

Пятнадцатилетний Максим Осипенко стал самым юным победителем регионального этапа. Его проект «Let’s create» признан лучшим в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья». В 2018 году Максим уже становился победителем регионального этапа соревнований «WorldSkills junior», сейчас проводит мастер-классы для школьников.