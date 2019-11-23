Псковскую и Ленинградскую области свяжет новый туристический проект

Перспективы взаимодействии двух областей обсудили в Пскове в пятницу, 22 ноября. Специально для этого в регион с рабочим визитом приезжал председатель комитета по туризму Ленинградской области Евгений Чайковский, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Он признался, что его приятно удивили туристические возможностями Псковской области, некоторые псковские проекты он взял на заметку, чтобы в дальнейшем представить их в своем регионе.

Особое внимание уделили разработке нового межрегионального туристического проекта, который планируется реализовать на территории Ленинградской и Псковской областей. Предполагается, что его участниками станут более 600 детей. Некоторые тематические туристические маршруты для школьников будут посвящены Александру Невскому и Петру I.

Отметим, что в прошлом году Псковскую область посетили 9 тыс детей, в текущем — уже 6,5 тыс ребят.