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Культура / Наследие

Бежаницкий Центр культуры отремонтируют до конца года

23 ноября 2019 года, 09:35

В Бежаницах в рамках национального проекта «Культура» завершается капитальный ремонт районного Центра культуры. Уже выполнено более 70% всего объема ремонтных работ: полностью заменена кровля и окна, завершена отделка фасада, перекладка коммуникаций, сообщили в пресс-службе администрации региона. Осталось выполнить отделочные работы внутри помещения.

Капитальный ремонт идет без отставания от графика. Ремонт планируют завершить до конца года. На эти цели направлено более 11 млн рублей консолидированного бюджета.

К Центру культуры был пристроен концертный зал, где планировалось проводить основные праздники, творческие встречи и репетиции коллективов, но помещений все равно не хватало. В отремонтированном здании будут заниматься творческие группы всех возрастов, в том числе и любительское объединение «Душа». 

Бежаницкий Центр культуры отремонтируют до конца года
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