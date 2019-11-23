Молодежка «Псков-747» сохраняет шансы на выход из группы на Первенстве России в Сочи

Заработав одно очко, подходит «Псков-747» к последней встрече группового этапа на Первенстве России по футболу среди молодежных команд клубов ФНЛ и ПФЛ. Турнир проходит в Сочи, в нем принимают участие 16 лучших команд, прошедших зональные отборы и разбитые на четыре группы.

«Псков-747» в первой встрече разошелся безголевой ничьей с владивостокскими сверстниками из «Луча». В пятницу, 22 ноября, подопечные Юрия Баскакова провели встречу с молодежкой «Тюмени» и уступили 1:3. Единственный мяч у псковичей забил Сергей Шиловец.

Накануне последнего матча с ярославским «Шинником» в активе у псковичей одно очко. У их будущих соперников - 4 очка, у «Луча» - 2 очка, у "Тюмени" - 3 очка. Матчи пройдут в воскресенье. Все команды сохраняют шансы выйти из группы.

- Настрой на развязку в группе рабочий, - коротко прокомментировал для журналистов главный тренер «747».

Команды представлены юношами 2002 года рождения, некоторые из которых уже заиграны за профессиональные клубы. Напомним, большая часть из этих футболистов, в 2017 году выиграли в составе псковской команды «Стрела» всероссийский финал турнира «Кожаный мяч», благодаря чему получили право быть болбоями на финале Чемпионата мира по футболу 2018 года в Лужниках.