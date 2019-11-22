«Всё лето он работал, чтобы прокормить себя»: в Пскове собирают вещи для 17-летнего студента

Студенту Псковского колледжа требуется помощь неравнодушных: 17-летнему мальчику нужна одежда и обувь. Об этом на своих страничках в социальных сетях сообщил Псковский Детский фонд.

«Он худой и невысокого роста, около 165 см. У него совсем нет тёплых вещей! У мальчика даже нет собственного рюкзака, с которым он может ходить на учёбу. Приходится брать рюкзак у друга. Всё лето мальчик работал, чтобы как-то прокормить себя. Сейчас совмещать учёбу и работу тяжело», - говорится в сообщение в соцсетях.

Если у вас есть подходящие для мальчика вещи в хорошем состоянии, приносите их в Детский фонд по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 2а, комната №15, по будняя с 9.00 до 17.00.