Дмитрий Бондарев из Пскова пополнил ряды победителей чемпионата «Абилимпикс»

Ещё один школьник Псковской области вошел в число победителей Национального чемпионата «Абилимпикс». Им стал учащийся 9-го класса Опочецкой специальной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Дмитрий Бондарев. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Парень занял первое место, став лучшим в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».

Директор школы, где учится победитель, сообщила, что Дмитрий Бондарев почти отличник и имеет всего одну «четвёрку» по математике.

«Он очень трудолюбивый и исполнительный, один из лучших на уроках по профессиональному мастерству», - отметила она.

Напомним, что ранее победителем Национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Гончарное дело» стал учащийся специальной школы № 7 для слабовидящих и слепых детей Центра специального образования № 1 Евгений Богданов