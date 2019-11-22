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Культура

Дмитрий Бондарев из Пскова пополнил ряды победителей чемпионата «Абилимпикс»

22 ноября 2019 года, 16:03

Ещё один школьник Псковской области вошел в число победителей Национального чемпионата «Абилимпикс». Им стал учащийся 9-го класса Опочецкой специальной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Дмитрий Бондарев. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дмитрий Бондарев из Пскова пополнил ряды победителей чемпионата «Абилимпикс»
В числе победителей Национального чемпионата «Абилимпикс» - ещё один школьник из Псковской области.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Парень занял первое место, став лучшим в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».

Директор школы, где учится победитель, сообщила, что Дмитрий Бондарев почти отличник и имеет всего одну «четвёрку» по математике.

«Он очень трудолюбивый и исполнительный, один из лучших на уроках по профессиональному мастерству», - отметила она.

Напомним, что ранее победителем Национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Гончарное дело» стал учащийся специальной школы № 7 для слабовидящих и слепых детей Центра специального образования № 1 Евгений Богданов

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