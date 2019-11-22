Псковичам рассказали, как будет выглядеть памятник известному реставратору Савве Ямщикову

В Пскове появится памятник российскому и советскому реставратору, историку искусств Савве Ямщикову. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В Пскове появится памятник российскому и советскому реставратору, историку искусств Савве Ямщикову. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В южной части «руин» на одном из блоков известняка будет размещена табличка с надписью «Савва Ямщиков».
Высота скульптуры – 3 метра. Глубина заложения памятника 40 сантиметров.
Разработчиком проекта является Александр Асафов. Скульпторы памятника – Михаил и Антон Плохоцкие.