Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичам рассказали, как будет выглядеть памятник известному реставратору Савве Ямщикову

22 ноября 2019 года, 15:05

В Пскове появится памятник российскому и советскому реставратору, историку искусств Савве Ямщикову. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковичам рассказали, как будет выглядеть памятник известному реставратору Савве Ямщикову
В Пскове появится памятник Савве Ямщикову.
Фото пресс-службы муниципального образования «Город Псков».
Согласно проекту памятник будет представлять собой бронзовую ростовую скульптуру на невысоком травянистом холме в окружении декоративной композиции скамеек, имитирующих руины фундамента из известняка.

В южной части «руин» на одном из блоков известняка будет размещена табличка с надписью «Савва Ямщиков».

Высота скульптуры – 3 метра. Глубина заложения памятника 40 сантиметров.

Разработчиком проекта является Александр Асафов. Скульпторы памятника – Михаил и Антон Плохоцкие.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Самые разные таланты раскроют 23 ноября на конкурсе «Открытые страницы. Псков»
«Всё лето он работал, чтобы прокормить себя»: в Пскове собирают вещи для 17-летнего студента
Дмитрий Бондарев из Пскова пополнил ряды победителей чемпионата «Абилимпикс»
Услугой вывоза мусора в 2020 году планируют охватить все населенные пункты Псковской области
Герман Петрушко считает разумным возведение в Псковской области предприятия по переработке отходов
Директор «Экопрома» заявил об уменьшении количества стихийных свалок в регионе
Чипсы, снеки и лимонад хотят запретить продавать в буфетах псковских школ
Рекультивацию мусорных полигонов собираются провести в пяти районах Псковской области
Во сколько лет выйдут на пенсию многодетные матери, напомнили жителям Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Лучшее лекарство

Общество
22 ноября 14:52

Лучшее лекарство

Банк ВТБ устроил праздник для пациентов детской областной клинической больницы
Вот она — подсказка!

Общество
21 ноября 11:32

Вот она — подсказка!

Вопрос об открытии на почте магазинов самообслуживания вызвал дискуссию читателей
Дорогие соты

Общество
21 ноября 09:37

Дорогие соты

Эксперты прогнозируют повышение тарифов на связь с нового года