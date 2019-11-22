Самые разные таланты раскроют 23 ноября на конкурсе «Открытые страницы. Псков»

В субботу, 23 ноября в Доме офицеров (Псков, улица Комдива Кирсанов, дом 5) пройдёт III Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Псков». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Начнётся конкурс в 8.00 и завершится гала-концертом в 19.00. Участниками фестиваля могут стать жители Псковской области в возрасте от 6 до 25 лет.

Проявить свои таланты конкурсанты смогут в десяти номинациях:

- Танцевальное творчество (от классического танца и отрывков из балета до клубного и street dance);

- Вокальное творчество (сольное и коллективное исполнение в различных жанрах);

- Инструментальное творчество (от индивидуального до оркестрового исполнения);

- Конкурс молодых композиторов и бардов;

- Театральное творчество;

- Цирковое искусство;

- Оригинальный жанр (чирлидинг, мажоретки и барабанщицы);

- Изобразительное творчество;

- Выставка прикладного искусства (скульптурные и ювелирные техники, коллажи);

- Конкурс костюма, дебют (для детей 4-8 лет).

Оценить выступления участников жюри будет по десятибалльной системе.