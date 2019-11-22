Самые разные таланты раскроют 23 ноября на конкурсе «Открытые страницы. Псков»

В субботу, 23 ноября в Доме офицеров (Псков, улица Комдива Кирсанов, дом 5) пройдёт III Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Псков». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Начнётся конкурс в 8.00 и завершится гала-концертом в 19.00. Участниками фестиваля могут стать жители Псковской области в возрасте от 6 до 25 лет.
Проявить свои таланты конкурсанты смогут в десяти номинациях:
- Танцевальное творчество (от классического танца и отрывков из балета до клубного и street dance);
- Вокальное творчество (сольное и коллективное исполнение в различных жанрах);
- Инструментальное творчество (от индивидуального до оркестрового исполнения);
- Конкурс молодых композиторов и бардов;
- Театральное творчество;
- Цирковое искусство;
- Оригинальный жанр (чирлидинг, мажоретки и барабанщицы);
- Изобразительное творчество;
- Выставка прикладного искусства (скульптурные и ювелирные техники, коллажи);
- Конкурс костюма, дебют (для детей 4-8 лет).
Оценить выступления участников жюри будет по десятибалльной системе.