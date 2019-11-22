Услугой вывоза мусора в 2020 году планируют охватить все населенные пункты Псковской области

«Псковская область занимает второе место в России по количеству охваченных вывозом мусора населенных пунктов», - сообщил 22 ноября председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов на встрече с журналистами. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Директор компании «Экопром» Сергей Пайст заявил, что сейчас услугами по вывозу мусора в Псковской области охвачены 550 тысяч человек.

«Необходимо, чтобы услугой были охвачены 630 тысяч человек», - отметил он.

Сергей Пайст заявил, что в следующем году региональный оператор по вывозу твёрдых коммунальных отходов постарается добраться до всех населенных пунктов. В результате этого станет понятно, есть ли там вообще население.