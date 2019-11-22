Герман Петрушко считает разумным возведение в Псковской области предприятия по переработке отходов

«В Псковской области целесообразно поставить предприятие по переработке отходов», - заявил 22 ноября на встрече с журналистами генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Об этом пишет Псковское агентство информации.

По словам Петрушко, такому предприятию потребуется государственная поддержка.

«Сбор полимерных отходов в регионах – самая большая проблема, а технологий вторичной переработки пластика огромное количество», - отметил он.

Директор завода также рассказал, что вся отходная часть на заводе будет связана с производством плёнки:

«Обрезки и брак потом снова вернутся в процесс и будут использованы».