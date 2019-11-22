Директор «Экопрома» заявил об уменьшении количества стихийных свалок в регионе

В настоящее время услугой по вывозу мусора из 630 тысяч жителей Псковской области охвачены 550. Об этом 22 ноября рассказал директор компании «Экопром» Сергей Пайст на встрече с журналистами.

«Национальный проект «Экология» для того и был создан, чтобы уменьшить количество отходов на полигонах. Еще недавно отходы на 100 процентов не вывозились, они оседали, в лесах и полях», - сказал он.

Сейчас же, по словам Сергея Пайста, стихийных свалок стало меньше.

«Первая задача реформы - организовать вывоз отходов, чтобы люди понимали, что их не нужно сжигать и закапывать», - добавил он.

Отметим, что следующем году в пяти районах Псковской области собираются провести рекультивацию мусорных полигонов.