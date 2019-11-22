Чипсы, снеки и лимонад хотят запретить продавать в буфетах псковских школ

Псковские депутаты хотят ужесточить контроль за работой школьных буфетов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Поводом для этого стало согласие нескольких псковских школ предоставить в аренду индивидуальному предпринимателю помещений под буфеты, в которых нередко продают вредную для детей еду: кофеиносодержащие напитки, чипсы, снеки и лимонад.

«В 2018 году мы провели несколько родительских рейдов по школьным столовым и буфетам и выявили больше 100 нарушений», - заявила 22 ноября в ходе заседания Псковской городской Думы исполняющая полномочия главы города Елена Полонская.

По её словам, необходимо выработать единую концепцию по организации дополнительного питания в образовательных учреждениях и предусмотреть в ней отзыв ранее выданных разрешений на торговлю в случае выявленных нарушений.

Чем и как кормят детей в псковских школах, читайте в статье «Со вкусом еды».