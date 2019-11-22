Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Чипсы, снеки и лимонад хотят запретить продавать в буфетах псковских школ

22 ноября 2019 года, 12:26

Псковские депутаты хотят ужесточить контроль за работой школьных буфетов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Поводом для этого стало согласие нескольких псковских школ предоставить в аренду индивидуальному предпринимателю помещений под буфеты, в которых нередко продают вредную для детей еду: кофеиносодержащие напитки, чипсы, снеки и лимонад.

«В 2018 году мы провели несколько родительских рейдов по школьным столовым и буфетам и выявили больше 100 нарушений», - заявила 22 ноября в ходе заседания Псковской городской Думы исполняющая полномочия главы города Елена Полонская.

По её словам, необходимо выработать единую концепцию по организации дополнительного питания в образовательных учреждениях и предусмотреть в ней отзыв ранее выданных разрешений на торговлю в случае выявленных нарушений.

Чем и как кормят детей в псковских школах, читайте в статье «Со вкусом еды».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Рекультивацию мусорных полигонов собираются провести в пяти районах Псковской области
Во сколько лет выйдут на пенсию многодетные матери, напомнили жителям Псковской области
За вовлечение в проституцию в Великих Луках перед судом предстанут двое мужчин
Песни, танцы, игры и забавы ждут псковичей на Дне казачьей культуры 30 ноября
Подготовка к стройке началась на площадке будущего завода «Титан-Полимер» под Псковом
При пожаре в Пушкинских Горах 60-летний мужчина получил ожоги и попал в больницу
В Бежаницах увековечили память десантника 6-й роты Алексея Нищенко, погибшего в Аргунском ущелье
Очевидцев недавнего ДТП с ГАЗом и «Ладой Вестой» просят откликнуться в Пскове
Киргиза, ударившего полицейского при задержании в Пскове, нашли в Петербурге

Комментарии

Авторизация
No comments
Вот она — подсказка!

Общество
21 ноября 11:32

Вот она — подсказка!

Вопрос об открытии на почте магазинов самообслуживания вызвал дискуссию читателей
Дорогие соты

Общество
21 ноября 09:37

Дорогие соты

Эксперты прогнозируют повышение тарифов на связь с нового года
Молчащая область

Общество / Экология
21 ноября 09:31

Молчащая область

Почему Псковщина оказалась на 50-м месте всероссийского экологического рейтинга, хотя могла быть выше