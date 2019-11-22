Рекультивацию мусорных полигонов собираются провести в пяти районах Псковской области

На следующей неделе в Пскове пройдет конкурс по корректировке территориальной схемы по обращению с отходами. Об этом 22 ноября рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на встрече с журналистами.

Встреча была посвящена переработке мусора. По словам Грахова, в следующем году в пяти районах Псковской области (Палкинский, Локнянский, Струго-Красненский, Куньинский и Усвятский) запланированы проекты по рекультивации мусорных полигонов

«Схему мы выложим на публичное обсуждение, учтём все предложения и замечания», - сказал Сергей Грахов. «Мы готовы рассмотреть конструктивные предложения, а не просто «Баба Яга против!».

По словам спикера, комитет не ставит целью загрязнить какой-либо район. Наоборот, главная цель – его максимальная очистка.

«Давайте сделаем нашу область максимально экологичной и в короткие сроки», - подчеркнул Сергей Грахов.