Во сколько лет выйдут на пенсию многодетные матери, напомнили жителям Псковской области

О пенсионных правах многодетных матерей напомнили жителям Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

Многодетные матери могут выйти на пенсию раньше установленного срока. Так, женщины, имеющие пять и более детей, выходят на пенсию в 50 лет. При наличии троих детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет. Если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат в 56 лет. Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо иметь 15 лет страхового стажа и воспитание детей до 8 лет.

Кроме того, для досрочного выхода на пенсию многодетные матери не должны быть лишены родительских прав, а в случае усыновления – не должны отказываться от усыновленных детей.

Уход за детьми до достижения ребенком полутора лет тоже включается в стаж. За троих детей в стаж максимально включается 4,5 года, за четверых детей – 6 лет.

Также, матери, находящиеся на пенсии, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, если их дети не достигли 18 лет или учатся на дневном отделении в средних специальных или высших учебных заведениях до окончания ими обучения, но не более, чем по достижении ребенком 23 лет.