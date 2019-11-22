За вовлечение в проституцию в Великих Луках перед судом предстанут двое мужчин

В Великих Луках ждут суда двое местных жителей, обвиняемых в организации занятия проституцией. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что эти мужчины в 2018 году вовлекли двух женщин в занятие проституцией, то есть оказание сексуальных услуг за денежное вознаграждение.

Кроме того, один из обвиняемых получал в интернете заказы от клиентов, определял место встреч, время и стоимость сексуальных услуг, организовывал доставку женщин с клиентами и получал от них деньги.

Максимальное наказание, которое грозит фигурантам дела – шесть лет лишения свободы.