За вовлечение в проституцию в Великих Луках перед судом предстанут двое мужчин

В Великих Луках ждут суда двое местных жителей, обвиняемых в организации занятия проституцией. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Установлено, что эти мужчины в 2018 году вовлекли двух женщин в занятие проституцией, то есть оказание сексуальных услуг за денежное вознаграждение.
Кроме того, один из обвиняемых получал в интернете заказы от клиентов, определял место встреч, время и стоимость сексуальных услуг, организовывал доставку женщин с клиентами и получал от них деньги.
Максимальное наказание, которое грозит фигурантам дела – шесть лет лишения свободы.