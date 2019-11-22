Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

За вовлечение в проституцию в Великих Луках перед судом предстанут двое мужчин

22 ноября 2019 года, 11:39

В Великих Луках ждут суда двое местных жителей, обвиняемых в организации занятия проституцией. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что эти мужчины в 2018 году вовлекли двух женщин в занятие проституцией, то есть оказание сексуальных услуг за денежное вознаграждение.

Кроме того, один из обвиняемых получал в интернете заказы от клиентов, определял место встреч, время и стоимость сексуальных услуг, организовывал доставку женщин с клиентами и получал от них деньги.

Максимальное наказание, которое грозит фигурантам дела – шесть лет лишения свободы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Чипсы, снеки и лимонад хотят запретить продавать в буфетах псковских школ
Рекультивацию мусорных полигонов собираются провести в пяти районах Псковской области
Во сколько лет выйдут на пенсию многодетные матери, напомнили жителям Псковской области
Песни, танцы, игры и забавы ждут псковичей на Дне казачьей культуры 30 ноября
Подготовка к стройке началась на площадке будущего завода «Титан-Полимер» под Псковом
При пожаре в Пушкинских Горах 60-летний мужчина получил ожоги и попал в больницу
В Бежаницах увековечили память десантника 6-й роты Алексея Нищенко, погибшего в Аргунском ущелье
Очевидцев недавнего ДТП с ГАЗом и «Ладой Вестой» просят откликнуться в Пскове
Киргиза, ударившего полицейского при задержании в Пскове, нашли в Петербурге

Комментарии

Авторизация
No comments
Дновско-порховская Венеция

Происшествия
19 ноября 10:46

Дновско-порховская Венеция

Огороды, подвалы и гаражи жителей двух районов из-за сильных дождей оказались залиты водой, повторение паводка возможно весной
Дело о площадке-невидимке

Происшествия
6 ноября 15:45

Дело о площадке-невидимке

Диванные эксперты «зафиксировали» в Острове потустороннюю активность
Взятки не гладки

Происшествия
5 ноября 11:12

Взятки не гладки

Житель Острова может сесть на пять лет за неудачную попытку дать взятку начальнику ГИБДД в Порхове