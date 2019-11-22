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Культура

Песни, танцы, игры и забавы ждут псковичей на Дне казачьей культуры 30 ноября

22 ноября 2019 года, 11:31

В субботу, 30 ноября, в 16.00 в Доме офицеров (Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 5) пройдет День казачьей культуры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Зрителей ждут выступления творческих коллективов и сольных исполнителей из Пскова и области, в репертуаре которых присутствует тема казачества.

Более 70 артистов продемонстрируют концертные номера, среди которых прозвучат песни, такие как: «Шел казак», «В лесу зеленом», «Загорелась во поле калина» – плясовая песня Ставропольского края.

Самобытные казачьи песни и танцы погрузят гостей в атмосферу казачьей культуры и традиций. В рамках концертной программы состоится знакомство с мастером декоративно-прикладного творчества Юрием Александровичем Андреевым – старейшиной псковского казачьего круга. А перед началом концерта Андрей Ролецкий – гармонист, исполнитель русского фольклора и старинных казачьих песен проведет игровой мастер-класс, посвященный казачьим играм и забавам.

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