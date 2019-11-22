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Общество

Подготовка к стройке началась на площадке будущего завода «Титан-Полимер» под Псковом

22 ноября 2019 года, 10:25

«Титан-Полимер» получил разрешение на строительство производства БОПЭТ-пленок. Документ был выдан администрацией Псковского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе завода.

В настоящее время на площадке будущего завода по производству БОПЭТ-пленок идёт подготовка к строительно-монтажным работам. Рабочие устанавливают блочное здание для размещения проектной группы и ограждения участка.

Кроме того, проводится тендер для выбора подрядной организации, которой предстоит установить и залить фундамент.

Отметим, что перед получением разрешения проектная документация завода «Титан-Полимер» получила положительное заключение Государственного автономного учреждения «Госэкспертиза Псковской области».

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