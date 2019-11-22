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Происшествия

При пожаре в Пушкинских Горах 60-летний мужчина получил ожоги и попал в больницу

22 ноября 2019 года, 10:23

Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в жилом доме в Пушкинских Горах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Так, 21 ноября в 20.25 спасатели получили сигнал о пожаре по второму Тригорскому переулку в посёлке Пушкинские Горы. На место вызова тут же отправились восемь огнеборцев. В результате пожара жилой выгорел изнутри по всей площади, а 60-летнего хозяина доставили в областную клиническую больницу с ожогами тела. Наиболее вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки внутри дома.

В связи с этим, спасатели напоминают, что пожарная безопасность электропроводок обеспечивается соблюдением следующих основных требований:

- правильным выбором вида электропроводки и способа ее прокладки;

- соответствием вида электропроводки и характеристик используемых проводов,

- кабелей и труб допустимым способам прокладки по поддерживающим основаниям и конструкциям;

- правильным выбором электрозащиты;

- электропроводки должны удовлетворять всем требованиям окружающих условий;

- удобная прокладка кабелей, которая способствует быстрой локализации очага пожара;

- монтаж электропроводки должен осуществляться специалистами.

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