Очевидцев недавнего ДТП с ГАЗом и «Ладой Вестой» просят откликнуться в Пскове

Псковские полицейские разыскивают очевидцев столкновения автомобилей на улице Коммунальной, которое произошло 20 ноября нынешнего года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, в этот день около шести часов вечера у дома №54 по улице Коммунальной на пересечении с улицей Западной произошло ДТП, при котором столкнулись ГАЗ и «Лада Веста». Машины были повреждены.

Если вам что-либо известно об этом происшествии, стражи порядка просят сообщить эту информацию по телефонам: 29-25-83 или 02.