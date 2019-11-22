Киргиза, ударившего полицейского при задержании в Пскове, нашли в Петербурге

В северной столице задержан находящийся в федеральном розыске гражданин Киргизии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следователей, утром 31 декабря 2016 года двое пьяных киргизов громили чужие автомобили, припаркованные на улице Звёздной в Пскове. В один момент злоумышленники были застигнуты полицейскими, но в момент задержания активно сопротивлялись и ударил одного из стражей порядка. Хулиганы смогли скрыться, но были объявлены в федеральный розыск.

В ходе оперативных действий псковским полицейским удалось задержать одного из подозреваемых на территории Санкт-Петербурга. В данный момент продолжаются поиски подельника.