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Общество

Столбики термометров в Псковской области 22 ноября опустятся до -8 градусов

21 ноября 2019 года, 17:50

В пятницу, 22 ноября, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Ветер, преимущественно юго-восточных направлений, будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до отметки -8 градусов.

Атмосферное давление высокое – 774 мм рт.ст.

Напомним, 21 ноября представитель тепловых сетей заявил о предстоящем понижении уличной температуры в Пскове, которое по прогнозам синоптиков произойдет в ближайшие три дня. При этом он отметил, что похолодание будет небольшим - в пределах от нуля до минус четырех градусов.

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