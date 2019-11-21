Столбики термометров в Псковской области 22 ноября опустятся до -8 градусов

В пятницу, 22 ноября, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Ветер, преимущественно юго-восточных направлений, будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до отметки -8 градусов.

Атмосферное давление высокое – 774 мм рт.ст.

Напомним, 21 ноября представитель тепловых сетей заявил о предстоящем понижении уличной температуры в Пскове, которое по прогнозам синоптиков произойдет в ближайшие три дня. При этом он отметил, что похолодание будет небольшим - в пределах от нуля до минус четырех градусов.