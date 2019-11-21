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Происшествия

В Красногородске на рецидиве пьяной езды попался мопедист, а в Пскове – водитель авто

21 ноября 2019 года, 17:16

В Пскове и Красногородске установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в областном центре утром 20 ноября на улице Яна Райниса стражи порядка остановили для проверки «Ауди-100», которой управлял нетрезвый 35-летний житель Псковского района.

В посёлке Красногородск днем 20 ноября по улице Советской на скутере ехал 45-летний местный житель. Он тоже был пьян. По этим фактам полицией ведутся проверки.

Напомним, что согласно закону пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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