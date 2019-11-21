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Общество

Юные воркаутеры опробовали новую площадку, установленную возле псковской школы №9

21 ноября 2019 года, 17:09

Новая площадка для занятий воркаутом торжественно открылась в Пскове 21 ноября на территории средней общеобразовательной школы №9 имени Александра Сергеевича Пушкина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Мы готовы содействовать во всем, что идет на пользу нашим детям», - заверил заместитель главы псковской администрации Александр Коновалов и выразил надежду, что площадка станет хорошим стартом для многих юных спортсменов.

«Мы надеемся, что появление у нас такого спортивного объекта поспособствует сближению школы с жителями района», - выступила перед школьниками и приглашёнными гостями директор школы Елена Зубарева, поблагодарив городскую администрацию за помощь в реализации проекта.

После торжественной части своё мастерство на новой площадке продемонстрировали учащиеся школы младших и старших классов. Умение подтягиваться, отжиматься от перекладины и различные трюки на турниках показали как любители – начинающие спортсмены, так и профессионалы воркаута.

Отметим, что стоимость воркаут-площадки составила 1 миллион рублей.

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