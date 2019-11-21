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Происшествия

Белорус угнал в Пустошкинском районе иномарку собутыльника и попал на ней в аварию

21 ноября 2019 года, 15:08

В Пустошке гражданин Беларуси на угнанном автомобиле угодил в ДТП. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в 20 ноября в Пустошке проживающий здесь 43-летний гражданин Республики Беларусь воспользовался ключами от автомобиля «Ровер» своего знакомого, с которым на дня выпивал. Угнал эту иномарку злоумышленник от дома по улице Мелиораторов.

Но на улице Октябрьской подозреваемый не смог справиться с управлением и врезался в автомобиль, следовавший в попутном направлении. После этого он скрылся с места происшествия. Однако был задержан по «горячим следам» сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело. Идёт следствие.

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