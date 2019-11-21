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Культура

Заявки от псковичей на творческий фестиваль «Шаг навстречу!» принимают до 6 декабря

21 ноября 2019 года, 14:35

В Пскове начался приём заявок на участие в XIII Международном творческом фестивале «Шаг навстречу!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Фестиваль пройдет с 4 по 9 июня 2020 года в Санкт-Петербурге. Его участниками могут стать творческие жители региона в возрасте от 6 до 25 лет, имеющие ограничения в физическом развитии.

Заявки принимаются до 6 декабря по электронной почте: nartvor@ocntpskov.ru.

Дополнительная информация по телефону: 8(81128)75-26-89 (Сергеева Елена).

Напомним, Международный творческий фестиваль «Шаг навстречу!» вот уже десять лет проходит в Санкт-Петербурге и является одним из незабываемых и ярких проектов лета.

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