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Общество

Александр Котов пожелал псковским налоговикам семейного благополучия и профессиональных достижений

21 ноября 2019 года, 14:11

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника налоговых органов Российской Федерации!

Эффективная работа налоговых органов является важным инструментом обеспечения экономического роста, выполнения государством социальных обязательств, повышения качества жизни граждан.

Поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней – это фундамент финансовой и социальной стабильности, гарантия успешной реализации национальных проектов и поступательного развития страны в целом и каждого региона в отдельности.

Налогообложение – сложная сфера, но для граждан взаимодействие с налоговой службой год от года становится проще и комфортнее. Ведомство активно использует новейшие достижения информационных технологий, внедряет инновации и современные инструменты налогового администрирования, уменьшает количество проверок, улучшает качество обслуживания налогоплательщиков. Всё это способствует повышению авторитета налоговой службы, формированию налоговой культуры людей, и, в конечном итоге, росту собираемости налогов.

Благодарю вас за сложную и кропотливую работу. Здоровья, удачи, семейного благополучия и профессиональных достижений!

Александр Котов пожелал псковским налоговикам семейного благополучия и профессиональных достиженийАлександр Котов,
председатель Псковского областного Собрания депутатов 
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