Александр Котов пожелал псковским налоговикам семейного благополучия и профессиональных достижений

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника налоговых органов Российской Федерации!

Эффективная работа налоговых органов является важным инструментом обеспечения экономического роста, выполнения государством социальных обязательств, повышения качества жизни граждан.

Поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней – это фундамент финансовой и социальной стабильности, гарантия успешной реализации национальных проектов и поступательного развития страны в целом и каждого региона в отдельности.

Налогообложение – сложная сфера, но для граждан взаимодействие с налоговой службой год от года становится проще и комфортнее. Ведомство активно использует новейшие достижения информационных технологий, внедряет инновации и современные инструменты налогового администрирования, уменьшает количество проверок, улучшает качество обслуживания налогоплательщиков. Всё это способствует повышению авторитета налоговой службы, формированию налоговой культуры людей, и, в конечном итоге, росту собираемости налогов.

Благодарю вас за сложную и кропотливую работу. Здоровья, удачи, семейного благополучия и профессиональных достижений!