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Общество

Обновлённая «зебра» в центре Пскова продержалась чуть больше 20 дней (ФОТО)

21 ноября 2019 года, 12:22

На площади Ленина и пересечении Октябрьского проспекта с улицей Гоголя в Пскове стёрлась дорожная разметка, обновлённая в конце октября. Информацию об этом на своем сайте разместили активисты Общероссийского народного фронта.

Обновлённая «зебра» в центре Пскова продержалась чуть больше 20 дней (ФОТО)
Фото справа датируется 25 октября 2019 года. Фото слева - 18 ноября 2019 года.
Фото регионального отделения Народного фронта.
По их словам, в тёмное время суток разметку совсем не видно, что может привести к возникновению аварийных ситуаций.

«При выполнении работ была нарушена технология нанесения разметки. В конце октября на улице уже было холодно. Краску наносили на остывшее дорожное покрытие», - отметили эксперты регионального отделения Народного фронта.

Активисты обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с некачественным выполнением работ по нанесению дорожной разметки на псковских пешеходных переходах.

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