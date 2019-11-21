Обновлённая «зебра» в центре Пскова продержалась чуть больше 20 дней (ФОТО)

На площади Ленина и пересечении Октябрьского проспекта с улицей Гоголя в Пскове стёрлась дорожная разметка, обновлённая в конце октября. Информацию об этом на своем сайте разместили активисты Общероссийского народного фронта.
На площади Ленина и пересечении Октябрьского проспекта с улицей Гоголя в Пскове стёрлась дорожная разметка, обновлённая в конце октября. Информацию об этом на своем сайте разместили активисты Общероссийского народного фронта.
«При выполнении работ была нарушена технология нанесения разметки. В конце октября на улице уже было холодно. Краску наносили на остывшее дорожное покрытие», - отметили эксперты регионального отделения Народного фронта.
Активисты обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с некачественным выполнением работ по нанесению дорожной разметки на псковских пешеходных переходах.