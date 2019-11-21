Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Стало известно, кто будет судить участников первого в Пскове фотокросса «Четкость»

21 ноября 2019 года, 12:07

В воскресенье, 24 ноября, в Пскове пройдёт первый фотокросс «Четкость». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодёжном центре.

В состав членов жюри фотокросса вошли псковский фотограф, оператор и монтажер телеканала «Первый Псковский» Антон Иванов, репортажный фотограф, оператор, начальник отдела по работе с молодежью городского молодёжного центра Юрий Безъязычный и детский, семейный и портретный фотограф, оператор телеканала «ГТРК Псков» Александр Калинин.

Начнётся фотокросс в 12:00. Старт от здания Псковского городского молодёжного центра (улица Максима Горького, дом 15). Перед стартом команды получат кросс-листы, содержащие перечень заданий. Командам нужно будет их выполнить и прийти на финиш, уложившись в контрольное время.

Подведение итогов и награждение победителей запланировано на этот же день.

Заявки на участие принимаются до 22 ноября по этой ссылке.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Обновлённая «зебра» в центре Пскова продержалась чуть больше 20 дней (ФОТО)
Макет парка «Россия – моя история» в Пскове находится на согласовании у митрополита Тихона
Стоимость новой детской площадки на улице Новосёлов в Пскове составила 830 тысяч рублей
Опрос об отношении псковичей к продаже красивых номеров запустила «Псковская правда»
Прирост производства у Великолукского агропромышленного холдинга составил почти 30%
В слово «Жизнь!» выстроились на берегу реки более 300 молодых псковичей
В Пскове скорбят о смерти бывшего руководителя Себежского спецучилища Сергея Бельгесова
Четыре дня будет у псковичей, чтобы закупиться подарками на новогодней ярмарке «ART-ель»
Известны имена победителей Всероссийского дня самбо в Пскове среди школьников

Комментарии

Авторизация
No comments
Вот она — подсказка!

Общество
21 ноября 11:32

Вот она — подсказка!

Вопрос об открытии на почте магазинов самообслуживания вызвал дискуссию читателей
Дорогие соты

Общество
21 ноября 09:37

Дорогие соты

Эксперты прогнозируют повышение тарифов на связь с нового года
Молчащая область

Общество / Экология
21 ноября 09:31

Молчащая область

Почему Псковщина оказалась на 50-м месте всероссийского экологического рейтинга, хотя могла быть выше