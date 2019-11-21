Стало известно, кто будет судить участников первого в Пскове фотокросса «Четкость»

В воскресенье, 24 ноября, в Пскове пройдёт первый фотокросс «Четкость». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодёжном центре.

В состав членов жюри фотокросса вошли псковский фотограф, оператор и монтажер телеканала «Первый Псковский» Антон Иванов, репортажный фотограф, оператор, начальник отдела по работе с молодежью городского молодёжного центра Юрий Безъязычный и детский, семейный и портретный фотограф, оператор телеканала «ГТРК Псков» Александр Калинин.

Начнётся фотокросс в 12:00. Старт от здания Псковского городского молодёжного центра (улица Максима Горького, дом 15). Перед стартом команды получат кросс-листы, содержащие перечень заданий. Командам нужно будет их выполнить и прийти на финиш, уложившись в контрольное время.

Подведение итогов и награждение победителей запланировано на этот же день.

Заявки на участие принимаются до 22 ноября по этой ссылке.