Макет парка «Россия – моя история» в Пскове находится на согласовании у митрополита Тихона

Депутаты Наталья Тудакова и Владимир Панченко, входящие во фракцию «Справедливая Россия», встретились с губарнатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в рамках бюджетных консультаций. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Один из обсуждаемых вопросов касался строительства в Пскове интерактивного исторического парка «Россия – моя история».
Наталья Тудакова попросила главу региона рассказать, как идёт реализация этого масштабного проекта. Михаил Ведерников отметил, что реализация проекта идёт совместно с псковской митрополией.
По словам губернатора, потребовалось много времени, чтоб определиться с внешним видом парка.
«Как только согласуем с владыкой макет, приступим к подготовке проектно-сметной документации», - сказал он.
Михаил Ведерников сообщил, что парк строится на внебюджетные средства, поэтому конкурсы проводить не придётся.
«Приступим к стройке, когда позволит погода. В планах и реконструкция стадиона «Электрон» – хотим, чтобы там появился гуманитарно-спортивный комплекс», - добавил глава региона губернатор.