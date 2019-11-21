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Общество

Макет парка «Россия – моя история» в Пскове находится на согласовании у митрополита Тихона

21 ноября 2019 года, 12:00

Депутаты Наталья Тудакова и Владимир Панченко, входящие во фракцию «Справедливая Россия», встретились с губарнатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в рамках бюджетных консультаций. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Один из обсуждаемых вопросов касался строительства в Пскове интерактивного исторического парка «Россия – моя история».

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Наталья Тудакова попросила главу региона рассказать, как идёт реализация этого масштабного проекта. Михаил Ведерников отметил, что реализация проекта идёт совместно с псковской митрополией.

По словам губернатора, потребовалось много времени, чтоб определиться с внешним видом парка.

«Как только согласуем с владыкой макет, приступим к подготовке проектно-сметной документации», - сказал он.

Михаил Ведерников сообщил, что парк строится на внебюджетные средства, поэтому конкурсы проводить не придётся.

«Приступим к стройке, когда позволит погода. В планах и реконструкция стадиона «Электрон» – хотим, чтобы там появился гуманитарно-спортивный комплекс», - добавил глава региона губернатор.

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