Макет парка «Россия – моя история» в Пскове находится на согласовании у митрополита Тихона

Депутаты Наталья Тудакова и Владимир Панченко, входящие во фракцию «Справедливая Россия», встретились с губарнатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в рамках бюджетных консультаций. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Один из обсуждаемых вопросов касался строительства в Пскове интерактивного исторического парка «Россия – моя история».