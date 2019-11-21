Стоимость новой детской площадки на улице Новосёлов в Пскове составила 830 тысяч рублей

Во дворе домов № 5 и 5а по улице Новоселов в Пскове появилась новая детская игровая площадка стоимостью около 830 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова, это уже четвертая. Детская площадка, установленная на территории его округа за последние два года.

«Детская площадка – неотъемлемая часть определенного периода в детстве каждого. Пусть сегодняшнее событие послужит началу многих добрых дел и свершений», - отметил он.

Депутат надеется, что новое игровое оборудование прослужит нескольким поколениям и подарит положительные эмоции всем посетителям площадки.