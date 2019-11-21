Опрос об отношении псковичей к продаже красивых номеров запустила «Псковская правда»

Министерство внутренних дел и Минэкономразвития на днях согласовали систему продажи красивых автомобильных номеров. Приобрести их можно будет по специальным ставкам с помощью портала государственных услуг или аукциона.

Красивый номер обойдётся в сумму от 220 до 300 тысяч рублей. Окончательный размер пошлины официально пока не утвердили.

Если автовладелец соглашается на участие в торгах, то сначала ему выдадут обычный номер, а по завершению месячного аукциона государственный знак можно будет поменять.