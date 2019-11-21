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Общество

Опрос об отношении псковичей к продаже красивых номеров запустила «Псковская правда»

21 ноября 2019 года, 11:01

Министерство внутренних дел и Минэкономразвития на днях согласовали систему продажи красивых автомобильных номеров. Приобрести их можно будет по специальным ставкам с помощью портала государственных услуг или аукциона.

Красивый номер обойдётся в сумму от 220 до 300 тысяч рублей. Окончательный размер пошлины официально пока не утвердили.

Если автовладелец соглашается на участие в торгах, то сначала ему выдадут обычный номер, а по завершению месячного аукциона государственный знак можно будет поменять.

В связи с этим в официальной группе «Псковской правды» во «ВКонтакте» стартовал опрос «Как вы относитесь к продаже красивых номеров?». Среди вариантов ответа: «Любые деньги! Беру!», «Куплю, если не будут дороже пяти тысяч», «Пусть всякие мажоры раскошелятся, всё бюджету копеечка» и «Это ужасно, узаконенные понты, и больше ничего».

Кроме того, пользователи соцсети могут предложить свой вариант ответа в комментариях к опросу.

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